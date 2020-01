In Aula slitta il Codice strada, rischio che riforma venga affossata (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Per ora l'esame dell'Aula di Montecitorio del nuovo Codice della strada e' slittato alla prossima settimana ma il rischio - secondo quanto si apprende - e' che la riforma venga definitivamente affossata. A causa soprattutto degli oneri finanziari che graverebbero sullo Stato. Alcune modifiche dai ministeri competenti vengono considerate troppo onerose. Anche per questo motivo la Commissione bilancio della Camera ancora deve pronunciarsi. Intanto oggi e' arrivato lo stop della Ragioneria su alcune misure. La prima norma contestata nella relazione riguarda "l'obbligo a carico dei Comuni di delimitare le zone scolastiche". I comuni devono - secondo il testo - fissare "un limite massimo di velocita' non superiore a 30 km/h, una zona a traffico limitato e aree pedonali".Per il Mef - si legge nella relazione - "non puo' ritenersi idonea la copertura" perche' i proventi derivanti dalle ... ilfogliettone

