I triangoli “no” di Elisa De Panicis: dopo Andrea Denver, ecco Maxi Lopez (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’influencer ed ex gieffina Elisa De Panicis, è sulla bocca di tutti i gossip a causa di diverse storie sul suo conto. Una di queste la vorrebbe come ex amante di Maxi Lopez ai tempi del matrimonio con Wanda Nara. A sganciare la bomba è stato il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini. Quest’ultimo ha svelato il piccante segreto in direttissima durante l’ultimo serale del Grande Fratello Vip. Durante il serale le dirette interessate del gossip, Elisa De Panicis e Wanda Nara, si trovavano praticamente l’una di fronte all’altra. La De Panicis si è limitata a ridere, Wanda Nara ha esclamato: No! Non sapevo nulla! Ho le corna? Sono cornuta? A distanza di 24h dal serale del Grande Fratello Vip, però, è arrivata via Instagram la smentita di Elisa De Panicis. L’influencer ha fatto sapere: Io e Maxi Lopez siamo solo amici, ... trendit

