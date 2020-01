FIGC, corso per Ds dal 4 febbraio: in aula Burdisso e Calaiò (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC gli allievi che parteciperanno al prossimo corso per “Direttore Sportivo”, che prenderà il via a Coverciano il 4 febbraio. Nelle aule del Centro Tecnico Federale gli allievi seguiranno un programma didattico specifico di 144 ore. Programma che servirà a formare quelle figure professionali che, come indicato dal … L'articolo FIGC, corso per Ds dal 4 febbraio: in aula Burdisso e Calaiò calcioefinanza

