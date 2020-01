Fabrizio Pregliasco: "Il Coronavirus arriverà anche in Italia ma ci troverà preparati" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) 5974 i casi confermati in Cina. 132 decessi. 5 casi accertati in Europa: 3 in Germania e 2 in Francia. Il Coronavirus fa paura. E l’allarme si è diffuso fino in Italia, che attende il rimpatrio di alcuni connazionali residenti a Wuhan, la città cinese da cui è partita la pandemia. Ma abbiamo ragione di spaventarci?L’abbiamo chiesto al Professor Fabrizio Ernesto Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano.“La situazione deve pre-occupare”, ci spiega Pregliasco “e lo stanno facendo le istituzioni. Ad oggi ovviamente il fenomeno riveste un carattere ‘locale’ anche se non troppo, perché la Cina è grande e l’area coinvolta è grande. Siamo in una fase espansiva e avremo ancora dei casi perché le epidemie si sviluppano come le curve a campane, le curve di Gauss, con una fase ... huffingtonpost

