Come scegliere un camion usato: consigli per non prendere fregature (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Che tu abbia un’impresa di piccole dimensioni o lavori in proprio Come padroncino, arriva un momento nel corso della tua carriera in cui si rende necessario l’acquisto di un camion usato. La scelta di un veicolo di seconda mano è, in un certo senso, un obbligo dal punto di vista economico, considerati i costi correlati all’acquisto di un mezzo nuovo. Ma dove si possono trovare veicoli affidabili a basso prezzo? La risposta proviene da Internet: al di là dei numerosi siti che raccolgono annunci e inserzioni online, vale la pena di rivolgersi a una piattaforma consolidata Come Tradus. Ecco di che cosa si tratta. Quando hai bisogno di un camion a cassone ribaltabile, di un mezzo con gru, di un furgone o di qualsiasi altro tipo di veicolo commerciale, puoi fare riferimento a Tradus.com avendo la certezza di vedere soddisfatte le tue esigenze. Tradus si propone Come una piattaforma ... ultimenotizieflash

c_appendino : La #giornatadellamemoria è l'occasione per ribadire come ognuno di noi abbia la responsabilità di pensare, sceglier… - diegofornero : Se non facesse incazzare, farebbe quasi sorridere il fatto che il #Torino, che di proprio non ha nulla (neanche il… - ibdiit : Che cos’è un Content Management System (CMS)? Comprese le funzioni principali, i più grandi CMS e come scegliere -