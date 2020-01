Candelora 2020, l’ente Parco boccia il traforo del Partenio (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoFranco Iovino, presidente dell’ente regionale Parco del Partenio, a margine della conferenza stampa sul programma della Candelora 2020, boccia l’idea del traforo del Partenio, ovvero una galleria sotto la montagna per accorciare i tempi di collegamento tra Valle Caudina e capoluogo. Arriva, quindi, l’ennesimo disco rosso per la proposta lanciata dal presidente della Provincia Domenico Biancardi. «E’ un’opera inutile – dichiara l’amministratore – rispetto alla quantità delle risorse che servono per realizzarla. Gli stessi fondi possono essere impegnate per terminare importanti infrastrutture già esistenti, come la bretella che va da Paolisi a Pianodardine o incentivare la tratta ferroviaria che va da Benevento a Napoli. Serve, oggi come non mai, utilizzare, i finanziamenti in modo razionale e partire sopratutto da quello che già esiste, ma ... anteprima24

