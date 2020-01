Calendario Australian Open 2020, programma semifinali femminili 30 gennaio: orari, tv, streaming, ordine partite (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giovedì 30 gennaio si giocheranno le semifinali femminili agli Australian Open 2002, primo Slam della stagione di tennis. Sarà il campo centrale dela Rod Laver Arena a ospitare i due incontri che andranno in scena nella notte italiana: l’Australiana Ashleigh Barty affronterà la statunitense Sofia Kenin non prima delle ore 04.00 mentre la rumena Simona Halep incrocerà la spagnola Garbine Mugurura non prima delle ore 05.30. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari d’inizio delle semifinali femminili agli Australian Open 2020. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player. Calendario semifinali femminili Australian Open 2020: programma E orari GIOVEDÌ 30 gennaio: Non prima delle 04.00 Ashleigh Barty vs Sofia Kenin Non prime delle 05.30 Simona Halep vs Garbine ... oasport

