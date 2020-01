Arnault Jr: «Nessun contatto col Milan: il calcio non è nelle nostre attività» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Continuano a piovere smentite sul presunto interesse di LVMH e della famiglia Arnault per il Milan. Dopo le parole ieri di Bernard Arnault, anche Antoine Arnault è intervenuto nuovamente in prima persona per smentire qualsiasi voce. «Siamo presenti nello sport ma con nostri testimonial, non in società sportive – le parole di Arnault Jr alla … L'articolo Arnault Jr: «Nessun contatto col Milan: il calcio non è nelle nostre attività» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. calcioefinanza

sportli26181512 : #Governance #Notizie Arnault Jr: «Nessun contatto col Milan: il calcio non è nelle nostre attività»: Continuano a p… - DomenicoAC1899 : RT @CalcioFinanza: Arnault Jr: «Nessun contatto col Milan: il calcio non è nelle nostre attività» - CalcioFinanza : Arnault Jr: «Nessun contatto col Milan: il calcio non è nelle nostre attività» -