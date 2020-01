Alba Flores nello spin-off di Vis a Vis El Oasis, Saray e Zulema di nuovo insieme (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Saray e Zulema tornano a far danni nello spin-off di Vis a Vis El Oasis, in arrivo su Fox Spagna e su Netflix nei prossimi mesi. L'attrice Alba Flores, nota i più anche come la Nairobi de La Casa di Carta degli stessi autori, torna nel cast della serie spagnola accanto a Najwa Nimri, Maggie Civantos e Itziar Castro e riprende il suo ruolo della gitana Saray nella nuova stagione attualmente in fase di riprese. Ad annunciare il suo ritorno nel cast, inizialmente non previsto, sono stati i produttori della serie, Fox e Globomedia, per quella che si preannuncia una partecipazione amichevole, probabilmente come guest star di un solo episodio. Alba Flores farà "una collaborazione emozionante e indosserà di nuovo la tuta gialla" fanno sapere nel comunicato, ma soprattutto "condividerà una trama con la sua inseparabile Zulema (Najwa Nimri)", per la soddisfazione dei ... optimaitalia

