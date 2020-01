"Sono il figlio di Carlo e Camilla. Farò loro causa per dimostrarlo" (Di martedì 28 gennaio 2020) Si chiama Simon Dorante-Day, ha 53 anni, è un ingegnere australiano e sostiene di essere il figlio illegittimo di Carlo e Camilla, nato dalla loro storia d’amore segreta. L’uomo da tempo porta avanti la sua verità, documentata, a suo dire, da foto da giovane che testimoniano la somiglianza con i presunti familiari ed è adesso pronto a battagliare in tribunale: sostiene di aver presentato il caso di fronte all’High Court.Simon è nato a Gosport, un borgo dell’Hampshire, in Inghilterra, nell’aprile del 1966 ed è stato adottato all’età di 18 mesi dalla coppia britannica Karen e David Day. È convinto di essere stato affidato in adozione dall’allora 18enne Camilla Shand.“Mia nonna ha lavorato per la regina e più volte mi ha chiaramente detto che ero figlio di Carlo e Camilla”, ... huffingtonpost

maumartina : Avvisate Salvini che ci sono e funzionano gli assessorati agricoltura e turismo in Emilia-Romagna. Già che ci siete… - elenabonetti : Parole terribili sono state scritte a Mondovì sulla porta della casa di Aldo Rolfi, figlio di Lidia, partigiana dep… - ZuccheroSugar : In esclusiva mondiale per voi… in acustico “Tempo al tempo”! A world exclusive just for you...an acoustic version… -