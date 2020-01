“Sono il figlio di Carlo e Camilla”, 53enne australiano vuole il trono (Di martedì 28 gennaio 2020) Un uomo australiano ha da poco intentato una causa preso l’Alta Corte di Sidney per farsi riconoscere legalmente come figlio legittimo del Principe Carlo e di Camilla Parker-Bowles. Il 53enne Simon Charles Dorante-Day, che sulla sua pagina Facebook si fa chiamare senza falsa modestia Prince Simon Charles, dichiara da anni di essere il frutto dell’amore segreto tra Carlo e Camilla e pertanto vuole essere ufficialmente riconosciuto come secondo in linea di successione al trono britannico dopo il Principe di Galles. Il figlio segreto di Carlo e Camilla Nella sua personale ricostruzione dei fatti, Simon Charles Dorante-Day afferma di avere avuto la conferma della sua reale identità dalla nonna: “Mia nonna ha lavorato per la Regina e mi ha detto chiaramente, più e più volte, che sono figlio di Carlo e Camilla“. Simon Charles è nato nel Regno Unito nel 1966, ma pochi ... notizie

