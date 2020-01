Nyv da Cormano accede alla fase finale di Amici con Maria De Filippi (Di martedì 28 gennaio 2020) E’ di Cormano Nyv (Mirella Nyvinne Pinternagel) la prima concorrente che ha avuto accesso alla fase finale di “Amici”. Nyv ha 22 anni, è nata in Lussemburgo, si è poi trasferita in Italia a Domodossola, ora vive a Cormano. Nel talent show di Maria De Filippi, ottenuto la prima “maglia verde”, superando i tre step di giudizio davanti a tre esperti. Ha interpretato “Jalous of the rain”, poi “Lady”, quindi ha presentato un suo brano inedito, dal titolo “Padre”, che ha conquistato sia i giudici che il pubblico in studio. su Il Notiziario. ilnotiziario

