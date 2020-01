La Luna Nera, la serie Netflix italiana: «Le nostre streghe un passo avanti, elementi di Game of Thrones» | Video (Di martedì 28 gennaio 2020) La Luna Nera è pronta a sbarcare su Netflix in contemporanea su tutti 190 paesi in cui il servizio è attivo, sintomo che il colosso dello streaming crede fortemente nella possibilità di portare una serie di genere made in Italy nel mondo. Un binomio quello tra Netflix e il nostro paese che verrà rafforzato con l’apertura nei prossimi mesi della base operativa per il mercato Europeo a Roma. Intanto all’ombra del Cupolone è stata presentata come detto La Luna Nera, con a rimarcare l’importanza del lancio la presenza del direttore internazionale delle serie originali Felipe Tewes: “Voglio dirvi che noi siamo molto orgogliosi di questo show, perché abbraccia la capacità di prendersi dei rischi con creatività. Analizza un periodo buio ma analizza come i protagonisti trovino la loro forza. Ci è piaciuto molto il fantasy come mezzo per riscrivere la storia. Fandango era ... giornalettismo

