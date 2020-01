Francesco Monte e Jennifer Lopez posano insieme per Guess: l’ex tronista è al settimo cielo (Di martedì 28 gennaio 2020) Francesco Monte orgoglio e felice, su Instagram svela di aver posato per una campagna pubblicitaria insieme a Jennifer Lopez Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Francesco Monte, divenuto noto in passato per aver partecipato prima nei panni di corteggiatore e poi in quelli di tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo la trasmissione Monte continua ad essere molto amato e seguito sui social. È molto attivo anche nel campo della moda. Sul suo profilo Instagram ha fatto sapere di aver preso parte ad una campagna pubblicitaria di Guess insieme a Jennifer Lopez, progetto che lo ha reso davvero fiero e felice. Per mesi Francesco Monte non ha rivelato nulla ai suoi tantissimi fan, gli scatti sono stati fatti un po’ di tempo fa a Los Angeles. Tramite un post pubblicato su Instagram l’ex tronista ha ... nonsolo.tv

