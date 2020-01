E’ tregua sulla prescrizione. I renzian continuano a bocciare la bozza Bonafede: 7 giorni per un accordo (Di martedì 28 gennaio 2020) tregua sulla prescrizione all'interno della maggioranza. Italia viva continua a dichiararsi contraria alla legge Bonafede ma concede agli alleati una settimana per trovare un accordo. Dopo, però, arriveranno comunque in votazione gli emendamenti dei renziani al Milleproroghe che chiedono di sospendere gli effetti della riforma. Il momento della verità è dunque rimandato e nessuno strappo si è consumato oggi nell'aula della Camera chiamata a votare sulla pdl dell'azzurro Enrico Costa, ovvero quello stesso testo che punta a cancellare la legge Bonafede che i deputati di Italia viva in commissione avevano sostenuto insieme al resto delle opposizioni. Alla fine, grazie all'approvazione di un emendamento del resto della maggioranza, quella proposta era stata di fatto svuotata. Ma l'approdo in aula - peraltro proprio nel giorno della relazione del Guardasigilli alle Camere - avrebbe potuto ... ilfogliettone

