Disabile, il Comune di Napoli lo sfratta. Vuole suicidarsi con i suoi 7 cani, ma… (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Sono più di 2 anni che seguo questo caso, e non si riesce a porre rimedio ad una situazione che ha dell’inverosimile. Un Disabile di 60 anni con 7 cani, cardiopatico con gravi disturbi psichici e forme di autolesionismo: oggi sottoposto all’ennesimo tentativo di sfratto esecutivo da un immobile di proprietà comunale”. Una storia incredibile, quella raccontata da Laura Bismuto, consigliere comunale di Napoli. “C’erano tutti”, racconta la Bismuto, “ufficiale giudiziario, Napoliservizi, Servizio Patrimonio, Polizia di Stato, Asl Veterinaria, Ambulanza, mentre lui minacciava di far saltare in aria se stesso e i suoi cani. Assenti, come sempre, i servizi sociali. Un vero e proprio accanimento, per carità legittimo dal punto di vista giudiziario, ma politicamente inaccettabile!”. Laura Bismuto è scatenata: “Decine di migliaia di ... anteprima24

UCMediaValle : Contributi per famiglie con FIGLIO MINORE DISABILE.. Annualità 2020 #ValledelSerchio Fino al 30 giugno 2020 DOMAN… - vaglica61 : RT @Marcoclari1: Vogliamo parlare del ragazzo disabile premiato come alfiere della Repubblica da Mattarella che vive a Milano e non può più… - citynowit : “La denuncia di una sorella costretta a vivere il dolore della famiglia ” -