CorSport: Llorente aspetta l’Inter fino alla fine del mercato (Di martedì 28 gennaio 2020) Ancora estremamente aperta la situazione, nel Napoli, per Fernando Llorente. Lo scrive il Corriere dello Sport. La possibilità di un trasferimento a Milano, sponda Inter, non è ancora sfumata. E neppure la ricerca di un altro attaccante da parte del club di De Laurentiis. Scrive il quotidiano sportivo: “Estremamente aperta, invece, la situazione di Llorente: Nando il navarro aspetta ancora la fine del mercato prima di chiudere la valigia e soprattutto la chiusura definitiva delle porte dell’Inter. Il club nerazzurro lo aveva chiesto a ripetizione nel corso della trattativa per Politano, ma il Napoli ha tentennato e poi rifiutato in assenza di un’alternativa a Milik nel ruolo di centravanti (a maggior ragione dopo l’infortunio di Mertens). La caccia a un nuovo attaccante, però, potrebbe sbloccare la storia: saranno giorni frenetici” L'articolo CorSport: Llorente aspetta ... ilnapolista

