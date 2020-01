Calciomercato Inter, Juraj Kucka alternativa a Vecino (Di martedì 28 gennaio 2020) Ultimi giorni di mercato caldi per l'Inter, in entrata e in uscita. In attesa di ufficializzare il colpo Eriksen, la società milanese è al lavoro per la cessione di Matias Vecino. Il calciatore uruguaiano avrebbe detto sì al possibile trasferimento all'Everton, che ora dovrà trovare l'accordo con i nerazzurri. Questi ultimi dal canto loro hanno già avviato le ricerche per il possibile sostituto: il nome più caldo delle ultime ore è quello di Juraj Kucka, ex Milan, attualmente in forza al Parma. fanpage

DiMarzio : #Eriksen all’@Inter: domani arrivo e visite mediche @SkySport #calciomercato - DiMarzio : Termina la prima parte di visite mediche per #Eriksen | #Inter #Calciomercato - FabrizioRomano : Il portiere Ionut Radu al Parma dall’Inter, affare in chiusura a sorpresa ? @DiMarzio @SkySport #Inter #calciomercato -