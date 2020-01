Australian Open, Federer annulla 7 match point a Sandgren e conquista la semifinale dopo un infortunio e 3 ore e mezza di partita (Di martedì 28 gennaio 2020) annulla sette match point, supera un infortunio, vince al quinto set dopo una battaglia di 3 ore e mezza. Tutto questo, a 38 anni, è Roger Federer. Che nei quarti di finale dell’Australian Open batte lo statunitense Tennys Sandgren e regala al tennis un’altra pagina di storia. Lo svizzero conquista la semifinale al termine di una gara che ormai aveva perso: nel terzo set è costretto a uscire dal campo per un medical time out, per un problema muscolare alla coscia destra. Nel quarto set deve annullare 7 match point, di cui tre consecutivi. Nel quinto, nonostante l’età, domina e chiude l’incontro. Federer aveva cominciato come sempre, vincendo in scioltezza il primo set con un 6-3. Poi cominciano i problemi, fisici e non, e Sandgren riesce ad approfittarne vincendo due set in fila per 6- 6-2. Il quarto set si trascina al tie-break, che lo svizzero vince 8 a 6. I ... ilfattoquotidiano

