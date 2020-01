Arma Letale 5: Mel Gibson, Danny Glover e Richard Donner coinvolti nel progetto (Di martedì 28 gennaio 2020) Il produttore Dan Lin ha svelato che Arma Letale 5 potrebbe essere realizzato, confermando il coinvolgimento di Mel Gibson, Danny Glover e Richard Donner. Arma Letale 5, se venisse realizzato, potrebbe contare sul ritorno di Mel Gibson, Danny Glover e di Richard Donner, come confermato da uno dei produttori in una recente intervista. L'indiscrezione è infatti emersa grazie al produttore Dan Lin durante un incontro con The Hollywood Reporter in cui stava parlando del film I due papi. Tra le sue dichiarazioni, un po' a sorpresa, c'è stata anche quella legata al possibile quinto capitolo del franchise action: "Stiamo cercando di realizzare il quinto film di Arma Letale. E Dick Donner ritornerebbe. Il cast originale sarebbe coinvolto ed è semplicemente fantastico". Lin ha aggiunto ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Arma Letale 5: Mel Gibson, Danny Glover e Richard Donner coinvolti nel progetto - AleRizzi82 : RT @movieplayer_it: #ArmaLetale 5: #MelGibson #DannyGlover e #RichardDonner coinvolti nel progetto! - movieplayer_it : #ArmaLetale 5: #MelGibson #DannyGlover e #RichardDonner coinvolti nel progetto! -