Adriana Volpe e Rita Rusic rivali? Le due si scontrano al Grande Fratello Vip (Di martedì 28 gennaio 2020) Adriana Volpe e Rita Rusic si sono scontrate al Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo Rita Rusic e Adriano Volpe hanno avuto un piccolo scontro al Grande Fratello Vip, durante la diretta andata in onda ieri 27 gennaio su Canale 5. Adriana ha nominato Rita perché a detta sua è l’unica che non si è aperta molto con lei, che non le ha raccontato nulla della sua vita privata, una motivazione che la Rusic non ha affatto gradito, l’ha ritenuta addirittura ridicola. Alfonso Signorini ad Antonella Elia ha chiesto se pensa che ci siano donne dominanti nella casa, lei ha risposto: “Secondo me femmine dominanti sono tutte. Non ho ben capito chi lavora sott’acqua, però credo che tutte le donne della casa abbiano i controco…oni”. Adriana Volpe, in merito alla nomination, ha spiegato: “Allora, a me piace parlare. Abbiamo tantissimo tempo, non abbiamo nessun input dall’esterno, quindi ... nonsolo.tv

