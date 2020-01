Voragine Colosseo, Raggi: residenti possono rientrare in loro abitazioni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – “Domani mattina potranno ritornare nelle loro case i residenti della palazzina al Celio, nel centro di Roma, evacuata lunedi’ scorso a causa di un cedimento della strada. Il nostro obiettivo era quello di permettere il rientro nelle abitazioni nel minor tempo possibile. Nel frattempo, abbiamo accolto in albergo tutti i residenti che ne hanno fatto richiesta”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Facebook. “Dopo una settimana, grazie al coordinamento da parte della Protezione Civile – che ha lavorato insieme a Municipio I, Acea e Italgas – i cittadini potranno tornare nelle loro abitazioni. In circa quattro settimane verranno ripristinati il marciapiede e il manto stradale. Ma intanto verra’ garantito ai residenti l’accesso in sicurezza nel palazzo tramite una pedana provvisoria”, ha concluso ... romadailynews

