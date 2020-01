Valeria Marini: tutta la verità sul presunto flirt con Antonio Zequila (Di martedì 28 gennaio 2020) Valeria Marini è senza dubbio una showgirl eccentrica e che, nel bene e nel male, sa sempre far parlare di sé. Al Grande Fratello Vip è stata protagonista di un acceso confronto con Rita Rusic e ha subito alcuni commenti di cattivo gusto da alcuni concorrenti del reality, tra cui Antonio Zequila. Nella diretta di stasera, dopo il faccia a faccia con Antonella Elia, la showgirl sarda ha la possibilità di confrontarsi anche con “Er Mutanda”. Valeria affronta Zequila: faccia a faccia al Gf Vip Antonio Zequila l’aveva definita un “ce**o”, ironizzando sul suo aspetto fisico. Commenti che non hanno fatto assolutamente piacere alla diretta interessata, Valeria Marini. La diva della tv rientra nella Casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con lui. Considerando soprattutto che “Er Mutanda“, nella scorsa puntata del reality, aveva lasciato intendere ad Alfonso Signorini e al suo ... thesocialpost

