Traffico Roma del 27-01-2020 ore 13:30 (Di lunedì 27 gennaio 2020) CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. DOBBIAMO PERO’ SEGNALARE DELLE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, IN USCITA DALLA CITTA’, DA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL TEVERE. SI RALLENTA POI A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, TRA VIA APPIA E VIA CASILINA PER LAVORI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA DELLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA, DAL 30 GENNAIO IN VIA CASILINA VERRANO ISTITUITI: SENSO UNICO DI MARCIA, IN DIREZIONE CENTRO, DALLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA A PONTE CASILINO/PIAZZALE DEL PIGNETO DOPPIO SENSO DI MARCIA “ALL’INGLESE” TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E LARGO GALEAZZO ALESSI. !!!!PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA!!!! PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA ... romadailynews

Traffico Roma del 27-01-2020 ore 12 : 30 : IN APERTURA SEGNALIAMO UNA SERIE DI INCIDENTI CHE SONO CAUSA DI RALLENTAMENTI E CODE: LUNGO VIA DI TORREVECCHIA, ALTEZZA VIA DEI CASALI DI TORREVECCHIA, SU VIA NOMENTANA, ALTEZZA VIA REGINA MARGHERITA, LUNGO VIA LAURENTINA, NEI PRESSI DI VIALE DELLA MUSICA, ALLA GARBATELLA, IN VIA GAETANO CASATI, ALTEZZA ...

Traffico Roma del 27-01-2020 ore 09 : 30 : IN APERTURA SEGNALIAMO TRE INCIDENTI CHE SONO CAUSA DI RALLENTAMENTI: IN VIA AURELIA, IN DIREZIONE CENTRO, ALL’ALTEZZA DI VIA GREGORIO XI, SUL LUNGOTEVERE GIANICOLENSE, NEI PRESSI DI PONTE MAZZINI, IN CORSO SEMPIONE, ALL’INTERSEZIONE DI VIA GARGANO. PER INCIDENTE SI STA IN CODA ANCHE SUL GRA: ...

Traffico Roma del 27-01-2020 ore 09 : 00 : CIRCOLAZIONE INTENSA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA DOVE SI RALLENTA TRA VIA APPIA A VIA TUSCOLANA, MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA, TRA LA DIRAMAZIONE Roma -SUD E LA GALLERIA APPIA. Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA: ...

Incidente sull’Autostrada Roma-Fiumicino : coinvolte quattro automobili - Traffico bloccato : Incidente sull'Autostrada Roma-Fiumicino nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 27 gennaio. Luceverde informa su Twitter: "Autostrada Aeroporto di Fiumicino code fra Allacciamento A12 Roma-Civitavecchia e Allacciamento G.R.A. > Via della Magliana".Continua a leggere

Traffico Roma del 27-01-2020 ore 08 : 00 : CIRCOLAZIONE INTENSA GIA’ SUL GRA: LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA A TRATTI TRA VIA CASAL DEL MARMO E VIA AURELIA, MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA VIA CASILINA E VIA APPIA. Traffico SOSTENUTO POI SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA: SULLA VIA AURELIA ...

Traffico Roma del 27-01-2020 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE MA IN COSTANTE AUMENTO SULLE GRANDI STRADE DI COLLEGAMENTO E SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO IN CITTA’. AL MOMENTO SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, DALLO SVINCOLO DI TORRENOVA SINO ALL’ALLACCIAMENTO DEL GRA. GIUNTI SUL GRA SI RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI DI VIA CASILINA E DI CIAMPINO.. IN DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI E CODE: SULLA VIA FLAMINIA, ...

Traffico Roma del 26-01-2020 ore 19 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. NESSUN DISAGIO ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO. PREVISTO Traffico IN AUMENTO NELLA ZONA DELLO STADIO OLIMPICO PER IL TERMINE DEL DERBY Roma LAZIO. RICORDIAMO LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA DELLO STADIO E NELLE ZONE LIMITROFE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA RICORDARE INOLTRE LA ...

Traffico Roma del 26-01-2020 ore 18 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO. ALLO STADIO OLIMPICO è IN CORSO IL DERBY Roma LAZIO, RICORDIAMO LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA DELLO STADIO E NELLE ZONE LIMITROFE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA RICORDARE INOLTRE IN ZONA, LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, A SALIRE, IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI ...

Traffico Roma del 26-01-2020 ore 17 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO. SI STA INTENSIFICANDO IL Traffico IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO PER IL DERBY Roma LAZIO CHE AVRAÀ LUOGO ALLE 18:00. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA FLAMINIA NUONVA DAL BIVIO PER VIA FLAMINIA A CORSO DI FRANCIA E SU QUEST’ULTIMA VERSO IL CENTRO. Traffico RALLENTATO E CODE SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA LARGO DELL’ARMA ...

Traffico Roma del 26-01-2020 ore 16 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO. SI STA INTENSIFICANDO IL Traffico IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO PER IL DERBY Roma LAZIO CHE AVRAÀ LUOGO ALLE 18:00. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA FLAMINIA NUONVA DAL BIVIO PER VIA FLAMINIA A CORSO DI FRANCIA E SU QUEST’ULTIMA. Traffico RALLENTATO E CODE SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA LARGO DELL’ARMA DI CAVALLERIA A CORSO ...

Traffico Roma del 26-01-2020 ore 15 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. NESSUN DISAGIO ANCHE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO. OGGI STOP ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIÙ INQUINATI FINO ALLE 20.30. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER MOTOCLICLI E CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2. RICORDIAMO CHE ALLE 18 ALLO STADIO OLIMPICO SI ...

