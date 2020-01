Tour Down Under 2020: Alberto Dainese e Samuele Battistella, un buon debutto tra i professionisti (Di lunedì 27 gennaio 2020) I debutti tra i professionisti dei veneti Alberto Dainese e Samuele Battistella erano i più attesi, per quanto concerne due neoprofessionisti italiani, da molti anni a questa parte. D’altronde parliamo del campione Europeo in carica della categoria U23, il primo, e dell’iridato della medesima categoria, il secondo. Il bilancio del loro Tour Down Under è stato sicuramente in linea con le aspettative e possiamo definirlo indubbiamente positivo. Come era lecito aspettarsi, Dainese, sprinter dotato di spunto veloce con pochi eguali al mondo, ha dimostrato di potersela già giocare con i migliori interpreti al mondo degli arrivi a ranghi compatti. Nella frazione inaugurale di Tanuda il veneto è giunto 10°, ma è stato nella quarta, a Murray Bridge, che Dainese ha messo in mostra tutta la sua classe. Lasciato solo dalla squadra ai -3 km all’arrivo, costretto ad arrangiarsi in ... oasport

