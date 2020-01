Spaccio droga vicino Villa Adriana: 11 persone finiscono in manette (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone l’arresto per 11 persone, accusate a vario titolo di Spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni di Tivoli e Guidonia, potenzialmente dannoso anche per l’immagine e il decoro dell’importante sito archeologico dell’Unesco di Villa Adriana. Perquisizioni sono tuttora in corso con il coinvolgimento di circa 100 carabinieri, coadiuvati da unita’ cinofile e da un elicottero dell’Arma. L'articolo Spaccio droga vicino Villa Adriana: 11 persone finiscono in manette proviene da RomaDailyNews. romadailynews

