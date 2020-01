Sanremo 2020, Amadeus rassicura: "Junior Cally rimane in gara" - cos'ha detto a "Non è l'Arena" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Matteo Salvini, Marcello Foa & Co. non l'avranno vinta. Junior Cally rimane in gara al Festival di Sanremo 2020. Il conduttore e direttore artistico della 70esima edizione della kermesse, com'è giusto che sia, non fa un passo indietro e conferma il rapper mascherato che salirà sul palco del teatro Ariston con la canzone No Grazie. Amadeus l'ha garantito in un'intervista rilasciata a un'inviata de Non è l'Arena: "Se Junior Cally verrà confermato? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ha una canzone bellissima come le altre 23, è una canzone al passo coi tempi che ha un testo sanremese, come tutte le altre. Magari nelle prossime edizioni chiederanno il curriculum degli artisti, ma poi rischiamo che tanti generi poi non vanno. Noi dobbiamo guardare avanti, pur facendo capire che certe canzoni... uno è contro a certi testi violenti. Ma nella storia della musica italiana, non solo ... blogo

