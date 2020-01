Pieni poteri no grazie Dall' Emilia-Romagna arriva un' altra sconfitta per l' invincibile

Il presidente di Haiti vorrebbe i Pieni poteri : In assenza di un parlamento funzionante, il presidente governerà per decreto. Per un paese con un passato segnato da una brutale dittatura, la prospettiva di un’autocrazia è un cattivo presagio. Leggi

Christian Solinas - il leghista del salva nomine che nasconde la voglia di “Pieni poteri” in Sardegna : Il Presidente della Sardegna, il leghista Christian Solinas, moltiplica le poltrone ma perde i pezzi per strada. Carmine Spinelli, Direttore Generale dell’assessorato degli Affari generali e Personale si è dimesso a dicembre, a quanto pare in polemica con una delibera della Giunta che ha prorogato per sei mesi la nomina di 21 direttori generali della regione. Una delibera che il consigliere regionale Francesco Agus aveva definito «un mix ...

Vincere e vinceremo. Salvini dopo la pretesa di Pieni poteri evoca ancora Mussolini e trasforma l’Emilia in un voto su se stesso : “La parola d’ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti…. Vincere e Vinceremo”. Settant’anni dopo la dichiarazione di guerra di Benito Mussolini i toni spavaldi e perentori sono i medesimi ma ad utilizzarli è il leader della Lega Matteo Salvini. Non dal balcone di piazza Venezia ma dal palco di un comizio a Bobbio, nel piacentino ha tuonato: “Noi siamo avanti e io sono convinto che Vinceremo, però, se ho un desiderio non è quello di ...

Salvini insiste con TikTok : balletto e orsacchiotto mentre canta Jingle Bells. L’ironia sui social : “Ecco lo statista che voleva i Pieni poteri” : È la vigilia di Natale e Matteo Salvini, su TikTok (il social che sta spopolando tra i giovani), pubblica un video in cui canta in playback Jingle Bells mentre balla e agita un orsacchiotto tra le mani. Il leader della Lega è stato tra il primo politico italiano, tra quelli più influenti, ad aprire un account sul social nato in Cina e ora piuttosto diffuso anche in Occidente. Tuttavia la presenza dell’ex ministro dell’Interno, su ...

Parroco di Vercelli su Salvini : “Chiese Pieni poteri come Mussolini” : Bufera politica a Vercelli, dove il Parroco della chiesa di Santa Maria Maddalena ha esplicitamente criticato il leader leghista Matteo Salvini all’interno del tradizionale bollettino parrocchiale, paragonandolo in maniera velata a Benito Mussolini. L’editoriale contenuto nel foglio della parrocchia, firmato da Don Massimo Bracchi, ha immediatamente scatenato le proteste di numerosi fedeli, nonché di alcuni esponenti politici ...

Vercelli - leghisti contro il parroco che critica Salvini sul bollettino parrocchiale : «Voleva Pieni poteri - conto sul buonsenso degli italiani» : «Salvini ha tentato il colpo sfiduciando il premier Conte, e ora, dall’opposizione, ripromette di rifarsi con le prossime votazioni. Io mi auguro che si possa contare sull’intelligenza e il buon senso degli italiani». È quanto si legge nel bollettino parrocchiale di fine anno, firmato da don Massimo e dal diacono Rocco – della parrocchia di Santa Maria Maddalena di Vercelli. Nel testo vengono riassunti i principali ...

Il Cda sulle nomine è una farsa. La Rai di Salini rimedia un altro flop. L’Ad ha Pieni poteri - ma subisce i veti della politica. Intanto cadono gli ascolti e la pubblicità è in picchiata : Ne avrebbe di materiale il Divino Poeta, aggirandosi di questi tempi per i corridoi di viale Mazzini. Soprattutto se si facesse un giro al settimo piano. Imbattendosi nelL’Ad Fabrizio Salini Dante non avrebbe dubbi: lo collocherebbe nell’Antinferno, sulla riva dell’Acheronte, dove sono puniti gli ignavi. Questi peccatori sono coloro che durante la loro vita non hanno mai agito né nel bene né nel male, senza mai osare avere un’idea propria, ma ...

Salvini torna all’attacco di Conte : «Ha lo sguardo di chi scappa e ha paura… Pieni poteri? Lo direi di nuovo» : L’intervista a Porta a Porta è per Matteo Salvini l’ennesima occasione per attaccare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, secondo l’ex ministro dell’Interno, avrebbe lo «sguardo di chi scappa e ha paura». A tenere banco è ancora la questione Mes: «Questa modifica è dannosa: se una medicina fa male e te la impongono da Bruxelles io non la do a mio figlio». La via maestra, secondo il leader del Carroccio, è ...

Salvini : "Aspiro a Pieni poteri nel rispetto della Costituzione" : Il leader della Lega Matteo Salvini è in piena campagna elettorale per l'Emilia Romagna e questo significa premere l'acceleratore sulla propaganda che fino a questo momento sembra aver funzionato. Gli argomenti latitano e per questo il grosso di questa campagna è impostata sull'attacco degli avversari politici, dal PD al Movimento 5 Stelle.E non a caso l'intervista concessa oggi alla Repubblica è totalmente incentrata sugli altri, a ...

Renzi al Pd : "No alle elezioni o regaliamo il Quirinale e i Pieni poteri a Salvini" : “Andare a votare oggi significa regalare a Salvini il Paese, il Quirinale, i pieni poteri. E come se non bastasse significa lasciargli Emilia, Toscana e Lazio”. È il messaggio che Matteo Renzi manda ai dem in un’intervista al Corriere della Sera:“Può darsi che questa sia la decisione autolesionista di parte del gruppo dirigente del Pd. Ma non credo sia l’interesse degli elettori del Pd, oltre che dei ...