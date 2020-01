Oldenburg-Brescia in tv, EuroCup basket 2020: orario, programma e streaming (Di lunedì 27 gennaio 2020) Quarta giornata delle Top 16 di EuroCup 2020 e partita importantissima per la Germani Brescia, che fa visita ai tedeschi dell’Oldenburg. La situazione nel gruppo F vede in vetta al girone i lombardi insieme a Venezia e con una vittoria la Leonessa potrebbe quasi staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta. All’andata, però, è stata battaglia con il successo per 70-67 da parte di Brescia, trascinata dai 17 punti di Kenneth Horton. EWE baskets Oldenburg-Germani basket Brescia, sfida valevole per la quarta giornata delle Top 16 di EuroCup, si giocherà mercoledì 29 Gennaio alle ore 19.15. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. programma ORARI TV Oldenburg-Brescia MERCOLEDI’ 29 GENNAIO Ore 19.15 EWE baskets Oldenburg-Germani basket Brescia Diretta streaming: Eurosport Player CLICCA QUI PER TUTTE LE ... oasport

LeonessaBrescia : Germani Basket Brescia, stop alla striscia vincente: il brindisi è dell'Happy Casa ?? - bsnewsit : Basket, Brescia vince ancora: battuto anche l’Oldenburg - alex20026021099 : RT @Eurosport_IT: Un grande mercoledì sera per le italiane in coppa! La Dinamo Sassari vince a Strasburgo ed è qualificata ai playoff di Ch… -