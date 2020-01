Napoli, all-in su Mateta: proposto Younes al Mainz (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Napoli vuole inserire il cartellino di Younes nell’operazione legata a Mateta del Mainz: la situazione Il Napoli potrebbe sfruttare la carta Amin Younes per arrivare a Jean-Philippe Mateta, attaccante classe ’97 di proprietà del Mainz che piace molto a Gennaro Gattuso. Come riportato da Sky Sport, il club tedesco ha chiesto informazioni sull’esterno tedesco, in uscita dal Napoli e determinante per la buona riuscita dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

AlfredoPedulla : #Petagna-#Napoli: la #Spal chiede 18 milioni con pagamento in due o tre tranche. Dipende da #Llorente in ballo per… - angelomangiante : Intanto #Politano ha detto sì al #Napoli. Accordo tra i due club, Napoli & Inter, prestito per 18 mesi con obbligo… - kal_1979 : @LucaVersini @klandestinho @marrus91 Motivare? Le motivazioni non te le devono dare,le devi trovare tu. Il Napoli… -