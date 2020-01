La seconda vita di Sorrentino: farà l’attaccante in seconda categoria (Di lunedì 27 gennaio 2020) Stefano Sorrentino giocherà in seconda categoria, al Cervo, come attaccante. Ecco l’annuncio dell’ex portiere Stefano Sorrentino ricomincia dal Cervo. Il portiere classe 1979 che aveva dato l’addio al calcio pochi giorni fa, ha deciso di scendere di nuovo in campo vestendo la maglia del Cervo, società ligure militante nella seconda categoria. Per l’ex portiere del Chievo si tratta di una sfida particolare visto che l’allenatore del Cervo è suo papà Roberto Sorrentino. Mi perdoneranno gli amici di @CB Ignoranza , ma per tenermi in forma per la partita d’addio, ho deciso di firmare per il Cervo, in seconda categoria. Farò l’attaccante. Con la speranza che il mister – mio padre – mi faccia giocare. calcionews24

