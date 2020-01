Kobe Bryant morto in un incidente con l’elicottero: cosa è successo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant è morto: cosa è successo L’incidente con l’elicottero Le possibili cause Kobe Bryant è morto. La stella del basket mondiale ha perso la vita nel tardo pomeriggio (ora italiana) di ieri, 26 gennaio 2020. L’ex giocatore era a bordo del suo elicottero che è precipitato a Los Angeles intorno alle 9,47 ora locale (18.47 in Italia). Con lui anche la figlia maggiore Gianna Maria, 13 anni, e altri 6 passeggeri più il pilota. Nessuno si è salvato. Ma cosa è successo? Perché l’elicottero di Kobe Bryant è precipitato? Secondo le prime ricostruzioni, numerosi testimoni oculari hanno visto un elicottero precipitare intorno alle ore 9,47 del mattino (le 18,47 in Italia). Il velivolo, una volta precipitato, ha preso fuoco non lasciando scampo a nessuno dei passeggeri. “Ero seduto nel mio salotto quando ho sentito il rumore delle pale dell’elicottero ... tpi

