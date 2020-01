Kobe Bryant: Joe Quesada della Marvel ricorda il campione mostrandolo in versione Iron Man (Di lunedì 27 gennaio 2020) L'artista della Marvel Joe Quesada ha scelto una sua creazione per ricordare Kobe Bryant, morto ieri con la figlia in un tragico incidente. Kobe Bryant è stato ricordato da Joe Quesada, uno dei capi e artisti della Marvel, che ha condiviso online una sua creazione realizzata nel 2010 e in cui appariva proprio il campione di basket. Il disegnatore ha infatti condiviso online un disegno che aveva creato per il magazine di ESPN nel novembre 2010. L'opera di Joe Quesada ritraeva Kobe Bryant in versione Iron Man, Kevin Durant dei Brooklyn Nets e Lebron James dei Los Angeles Lakers. Il campione di basket è morto a soli 41 anni dopo che l'elicottero su cui stava viaggiando con la figlia e altre sette persone ... movieplayer

brfootball : Cristiano Ronaldo and Lionel Messi pay tribute to Kobe Bryant - Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… -