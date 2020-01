Inter-Cagliari, Enrico Ruggeri polemico: “Nell’era post Var gli scudetti te li fanno perdere così” [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Da capire a che episodio si riferisca, ma soprattutto se si limiti alla partita di ieri o ad un discorso più ampio. Sta di fatto che il cantante Enrico Ruggeri, tifoso Interista, ha voluto dire la sua, al fischio finale di Inter-Cagliari, in maniera abbastanza polemica. Frecciata lanciata attraverso il suo profilo ufficiale Twitter: “Nell’era post Var gli scudetti te li fanno perdere così”, si legge. Non sono mancati i tanti commenti al post con tifosi nerazzurri ad appoggiarlo e tifosi bianconeri ad attaccarlo. In basso il tweet. Barbados-Grenada, la partita più assurda della storia del calcio VIDEO Nell’era post-var gli scudetti te li fanno perdere così.#InterCagliari — Enrico Ruggeri (@EnricoRuggeri) January 26, 2020 Gigi Turci, il violento scontro con Paul Ince ai tempi della Cremonese: il gesto ironico e le polemicheL'articolo Inter-Cagliari, Enrico ... calcioweb.eu

