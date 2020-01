Il mare non bagna (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo culturale e dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale di Giuseppe Scalera Vivo una passione ossessiva, quasi maniacale verso il capolavoro della Ortese. Lo compro costantemente, in tutte le edizioni possibili, dovunque capita. Non è voglia di accumulo, tutt’altro. E’ un modo silenzioso per onorarne la memoria, per sentirmi più vicino a quella storia, per non disertare l’ antico rapporto con la mia città. In quelle pagine, soprattutto in quelle, vive Napoli, la sua plebe oggi involgarita, la sua bellezza insolente, spesso sfacciata. Non è l’ immagine di oggi. Adesso non ci sono più portaerei americane nel porto, sigarette di ... ildenaro

matteorenzi : A Salvini del processo Gregoretti non frega niente, sfrutta solo l'onda. È una cosa schifosa che Salvini abbia tenu… - CarloCalenda : La politica in Italia è arte mistica. Per praticarla non devi innanzitutto essere un “tecnico”, cioè saper fare qua… - MattiaBriga : Quando volete scrivere una frase sotto le foto che postate non dovete per forza andare su google a cercare ‘frasi s… -