Grande Fratello Vip 2020: incidente hot di Michele Cucuzza, che non sfugge a Rita Rusic (Di lunedì 27 gennaio 2020) Michele Cucuzza protagonista di un incidente hot al Grande Fratello Vip 2020: mentre dormiva è rimasto con le parti intime in bella vista e Rita Rusic è andata a raccontare tutto agli altri concorrenti. Nuovo incidente hot al Grande Fratello Vip 2020 di cui Michele Cucuzza è diventato l'involontario protagonista, mostrando le proprie parti intime mentre dormiva, colto tra l'altro alla sprovvista da da Rita Rusic. Dopo la manina birichina di Rita Rusic arriva un altro momento "Hot" al Grande Fratello Vip. Questa volta è Michele Cucuzza ad esibire quelli che una volta erano chiamati i gioielli di famiglia. L'incidente è avvenuto mentre il giornalista dormiva ed è stato colto dalle telecamere della trasmissione e da Rita Rusic che con "gran classe" lo ha raccontato ai suoi coinquilini "Non è una pa...a, è un ... movieplayer

