Escape from Tarkov - prova (Di lunedì 27 gennaio 2020) La parabola vissuta da Escape from Tarkov è una di quelle che difficilmente trova paragoni nel recente passato del genere degli sparatutto. Parliamo di un videogioco incredibilmente di nicchia, in sviluppo ormai da più di cinque anni, che nel giro di poco tempo si è trasformato in fenomeno globale, arrivando a dominare le classifiche di Twitch, in barba a giganti del calibro di Fortnite, Call of Duty e CS:GO. Il titolo, realizzato dal piccolo studio indipendente russo Battlestate Games, è una vecchia conoscenza per una folta moltitudine di giocatori PC avvezzi al sottogenere degli shooter simulativi ad ambientazione bellica, eppure in queste prime settimane del nuovo anno Tarkov è letteralmente esploso, arrivando a raggiungere quelle fasce di pubblico che non avevano mai neanche sfiorato un ArmA: Armed Assault, figuriamoci un Operation Flashpoint.Il merito di questa deflagrazione è da ... eurogamer

