Elezioni regionali, riflessioni in casa M5s. Appendino: “Il partito non ha più fiducia in sè”. (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni regionali, flop M5s. Crimi: “Va riconosciuta la sconfitta in Emilia e Romagna”. Si riparte con Chiara Appendino alla guida? ROMA – Le ultime Elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna hanno confermato un flop del M5s. Non ci si aspettava numeri importanti ma i dati sono andati sotto le aspettative. “Il partito – ha commentato Chiara Appendino possibile candidata per il post di Di Maio – non ha più fiducia in sé stesso. E’ da li che dobbiamo ripartire. Abbiamo il dovere di ritrovare quell’orgoglio di appartenenza alla comunità e quei valori che ci uniscono“. Il reggente Crimi: “Numeri inferiori alle aspettative. Ora ripartiamo” “Numeri inferiori alle aspettative”. Nessun alibi per il reggente del M5s, Vito Crimi, che in un post su Facebook ammette la sconfitta: “Il voto delle ... newsmondo

