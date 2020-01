Domenica In: pace fatta tra Donatella Rettore e Pierluigi Diaco – Video (Di lunedì 27 gennaio 2020) Pierluigi Diaco e Donatella Rettore “Ma non mi rompere le balle, culattone che non sei altro…“. Undici anni fa erano volate parole grosse, nella trasmissione di Rai2 Scalo 76 tra Donatella Rettore e Pierluigi Diaco. Ora tra i due è scoppiata la pace grazie a Mara Venier. A Domenica In, durante l’intervista alla cantante, la conduttrice le ha rivolto l’invito a fare pace con Diaco, che era dietro le quinte: “(…) Vi dovete abbracciare e far pace eh! Dopo trent’anni… lui ti adora, me l’ha detto ieri sera, credimi” “Sicura? Ci credo, ma voglio prima vedere” chiede la Rettore piuttosto titubante. A quel punto Mara decide di anticipare l’incontro – che inizialmente doveva essere nel talk successivo – e comincia a chiamare Diaco. Il giornalista così entra in studio, si dirige verso la Rettore e ... davidemaggio

anffaspatti : ?? Domenica 26 gennaio, presso il palazzetto di Case Nuove Russo, i nostri ragazzi hanno partecipato alla 'Festa del… - soloversacexme : RT @Saverio_94: Domenica In, pace fatta tra Pierluigi Diaco e Donatella Rettore dopo la storica lite del 2008 a Scalo 76 - GruppoSVittore : RT @ferrarisergio4: Quieta la sera dove il tempo si ferma, piccole luci,rincorrono pace, dolce un pensiero che si perde leggero. Ed è domen… -