Davide Vittori: M5S non è morto, sono state elezioni particolari (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, 27 gen. (askanews) – Brutta sconfitta per il Movimento Cinque Stelle in questa tornata regionale, ma non è la morte secondo Davide Vittori, ricercatore Luiss e autore del libro “Il valore di uno” (Lup). “Secondo me il movimento non è morto, perlomeno non si può dire ora; il trend alle regionali è sempre stato più basso rispetto alle elezioni con carattere nazionale. Vedremo soprattutto a marzo e con le prossime regionali quale è la vera portata di questa sconfitta” ha detto Vittori, a margine della serata elettorale Luiss. “Queste sono state elezioni un po’ particolari per il Movimento 5 Stelle, si pensava che non si presentasse neanche, è stata fatta una consultazione interna in cui gli iscritti hanno votato per presentarsi alle elezioni, probabilmente anche andando contro i desiderata della leadership. E’ stata una campagna ... notizie

