Clima e specie aliene: trattori in piazza per fermare la nuova strage nei campi (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Con l’inverno dal caldo anomalo che ne favorisce la sopravvivenza, per fermare la nuova strage provocata dall’arrivo di specie aliene mangia raccolti, migliaia di agricoltori della Coldiretti delle diverse regioni con i trattori si mobilitano mercoledì 29 gennaio dalle ore 09:30 a Verona in occasione dell’apertura della Fieragricola, la più grande manifestazione dedicata al settore in Italia, dove sono attesi esponenti delle Istituzioni europee, nazionali e regionali“: lo rende noto Coldiretti. “Dopo mucca pazza, aviaria e xylella, si tratta della prima manifestazione degli agricoltori italiani contro l’invasione di insetti killer dei campi portati in Italia dai cambiamenti Climatici e dai ritardi nella prevenzione e nei controlli dell’Unione Europea. Insieme alle storie drammatiche delle aziende colpite ci saranno esempi concreti dei danni provocati ... meteoweb.eu

