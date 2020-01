Better Call Saul 5: il trailer dei nuovi episodi in arrivo a febbraio (Di martedì 28 gennaio 2020) Jimmy McGill sta per diventare Saul Goodman: ecco il trailer di Better Call Saul 5, in arrivo sugli schermi a febbraio. Better Call Saul 5 ha ora un trailer che anticipa qualche dettaglio di quanto verrà raccontato negli episodi inediti in arrivo a febbraio su Netflix. Nel video si vede Jimmy McGill, il protagonista interpretato da Bob Odenkirk, dichiarare che non sanno di cosa sia capace. La trasformazione in Saul Goodman sembra infatti sempre più vicina. Mike (Jonathan Banks) sarà poi alle prese con i gangster, Los Pollos Hermanos è vittima dei vandali e Kim Wexler (Rhea Seehorn) sta vivendo un periodo davvero complicato. Il co-creatore di Better Call Saul, Peter Gould, aveva recentemente rivelato che nelle puntate inedite appariranno dei ... movieplayer

