Antonio Zquila fa scoppiare il caso al Grande Fratello Vip: “Qui abbiamo un porco” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Antonio Zequila si scaglia contro un inquilino della Casa del Grande Fratello Vip, denunciando un’incresciosa situazione di disagio. La convivenza, si sa, non è mai cosa facile e i nostri concorrenti stanno già manifestando i primi sintomi di insofferenza. Ebbene sì, perché Zequila non ha fatto altro che aprire un vaso di Pandora. Dopo la sua segnalazione, altri inquilini della Casa hanno avanzato le loro lamentele. In breve è scoppiato un vero e proprio caso, ora non resta che capire se si stiano lamentando tutti della stessa persona, o ciascuno porti una sua croce. L’attacco di Antonio Zequila La “denuncia” di Antonio Zequila è esplosa di mattina, subito dopo il risveglio. Evidentemente infastidito durante la notte a causa della presenza di un coinquilino rumoroso, Zequila si è rivolto ai compagni di avventura Carlotta Maggiorana, Andrea Denver e Aristide Malnati. “Qui ... thesocialpost

