Torino-Atalanta 0-7: “Gasperini non conosce rispetto” e “sospetti sul match contro la Spal” (Di domenica 26 gennaio 2020) La ventusima giornata del campionto di Serie A ha regalato un anticipo incredibile, continua la stagione impressionante dell’Atalanta con la squadra di Gasperini che quando è in giornata di grazia rifila almento 5 gol a partita gli avversari. E’ successo anche nella sfida contro il Torino, dominio totale del club nerazzurro che ha vinto incredibilmente con il risultato di 0-7, partita pazzesca del solito Ilicic che ha messo a segno una tripletta, le altre reti sono state realizzate da Gosens, Zapata su calcio di rigore ed infine la doppietta di Muriel, la prima su calcio di rigore. Tensione altissima in casa granata con i tifosi in rivolta che hanno lasciato in anticipo lo stadio, nelle ultime ore è andato in scena un incontro tra Mazzarri e Cairo, per la delusioni dei tifosi non ci sarà il ribaltone in panchina con il tecnico confermato nonostante l’umiliazione ... calcioweb.eu

