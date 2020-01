The Witcher: per gli aspiranti cacciatori di mostri, sono arrivate le meravigliose spade di metallo con licenza ufficiale (Di domenica 26 gennaio 2020) Nella giornata di oggi, CD Projekt RED ha svelato ufficialmente l'arrivo di un nuovo negozio online, intitolato Kaer Mohren Forge, nel quale è possibile acquistare, nientemeno che delle riproduzioni in metallo delle spade famose presenti nella serie The Witcher.Stiamo parlando di vere e proprie armi, fedeli e "funzionanti" al 100%. Queste spade sono realizzate dal fabbro Artur Wysocki e godono di licenza ufficiale The Witcher, quindi stiamo parlando di roba seria, non di un semplice tributo amatoriale.Come potete ammirare qui di seguito, la fedeltà con le armi presenti nel gioco è assoluta, fin nei minimi dettagli, come pomelli, rune e molto altro. Queste armi, tuttavia, non sono solo per far bella figura: le spade sono realizzate a mano direttamente da Wysocki e ognuna di esse è interamente personalizzabile per venire incontro alle esigenze degli acquirenti. Potete liberamente ... eurogamer

