Striscioni contro Sarri | la reazione di Chiariello su Twitter

Verso Napoli-Juve : Striscioni contro Sarri esposti nella notte : "Sarri gobbo bastardo. Sulla Juve ne hai dette tante, ma poi ti sei calato le mutande". La Digos a lavoro per cercare di individuare i responsabili.

Napoli-Juve - Striscioni contro Sarri : «Gobbo - ti sei calato le mutande» : «Sarri gobbo bastardo. Sulla Juve ne hai dette tante, ma poi ti sei calato le mutande». Recita così lo striscione apparso in queste ore all'esterno dello stadio San Paolo e...

Striscioni e insulti contro Conte - perché i tifosi del Lecce lo odiano : Antonio Conte è tornato nella sua Lecce alla guida dell'Inter ma l'accoglienza che ha ricevuto è stata tutt'altro che amichevole. E gli Striscioni esposti sugli spalti del "Via del Mare" durante la partita sono la testimonianza diretta di come buona parte della tifoseria salentina non veda di buon occhio l'allenatore. "Uomo senza identità. Sei la m... della nostra città".Continua a leggere

Genoa - è iniziata la ‘vera contestazione’ : Striscioni - cori e insulti contro Preziosi [FOTO e VIDEO] : Dopo l’annuncio, ecco i fatti: è iniziata la ‘vera contestazione’ dei tifosi del Genoa verso il presidente Enrico Preziosi. Un lungo corteo, partito dalla Gradinata Nord e arrivato sino in via Palestro (nel pieno centro cittadino), per manifestare la propria rabbia nei confronti del numero uno rossoblu, è stato messo in atto da oltre cinquecento supporters del Grifone che si erano dati appuntamento presso il Luigi ...

Palermo - Striscioni di Casapound contro il sindaco Orlando : I militanti del gruppo di estrema destra si lamentano per i “regali di Natale” da parte di Leoluca Orlando, sindaco di Palermo. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, si è svegliato stamani con una sorpresa forse poco gradita. Alcuni militanti di Casapound, infatti, gli hanno voluto dedicare una serie di pensieri che si sono tramutati […] L'articolo Palermo, striscioni di Casapound contro il sindaco Orlando proviene da ...

Manovra - caos in Aula nella notte. Lega e FdI contro M5s con cori e Striscioni : “Volevate la rivoluzione e ora pensate solo al panettone” : A pochi minuti dal voto finale sulla legge di Bilancio, mentre interviene Leonardo Donno del M5s, i deputati di Fratelli d’Italia espongono uno striscione in Aula con la scritta “Parlavate di rivoluzione, ora pensate solo a mangiare il panettone“. È bagarre. Intervengono i commessi. Federico Mollicone, tra i deputati FdI che espongono lo striscione, sale sui banchi e il presidente Roberto Fico lo espelle. Mollicone prima fa ...