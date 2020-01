Sos di Fedagripesca per vongole e telline, colpa anche dei cambiamenti climatici (Di domenica 26 gennaio 2020) Lupini, fasolari, cappelunghe e telline a rischio ancora una volta per colpa dei cambiamenti climatici. Scatta l’allarme dei pescatori per gli interventi di ripascimento aumentati negli ultimi 10 anni del 10%, un’impennata dovuta anche agli eventi meteorologici sempre più estremi che erodono le spiagge. Un fenomeno che ha interessato oltre il 70% del litorale italiano, dove è stata riportata la sabbia che va perduta per l’azione delle onde e delle correnti in mare.“Dopo un ripascimento le specie che vivono più a ridosso della costa spariscono per due anni, tanto ci vuole perché si creino nuovi insediamenti”, spiega all’ANSA Fedagripesca-Confcooperative nel fotografare il fenomeno.Il Veneto è il polo di eccellenza per la pesca dei molluschi ed è proprio queste coste che in primavera ‘si rifaranno il ... huffingtonpost

