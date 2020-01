Solo 4 donne tra i 100 manager più pagati in Italia (Di domenica 26 gennaio 2020) Tra i primi 100 manager più pagati in Italia, le donne sono Solo quattro. A conti fatti, in media un uomo manager guadagna quanto 4,57 donne manager. I dati, relativi al 2018, sono elaborati dal Sole 24 Ore in base ai documenti societari pubblicati dalle società quotate. Miuccia Prada è la più pagata tra le donne manager delle società Italiane quotate in Borsa - ed è 5° nella classifica complessiva - con uno stipendio fisso lordo di 12 milioni di euro, come amministratore delegato di Prada, di cui è azionista di controllo. La seconda è Alessandra Gritti, vice presidente e a.d. di Tip (Tamburi investment partners), con 4,6 milioni, 31° nella classifica generale. La terza è Monica Mondardini, a.d. e direttore generale di Cir, presidente di Sogefi, ex a.d. di Gedi e consigliere di Atlantia e Trevi ... huffingtonpost

