Regionali regionali in Calabria. Exit poll: Santelli (Cdx) ampiamente avanti – I risultati in diretta live (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni regionali 2020 in diretta liveregionali 2020 in Calabria: come e quando si vota, liste e candidati Si stanno per chiudere le urne di una competizione importante ma un po’ oscurata dall’altra sfida che avviene in queste ore, in Emilia Romagna. Tra poco ci saranno gli Exit-poll, quindi le proiezioni e infine, pian piano i dati reali raccolti dal ministero dell’Interno. La Calabria è tornata al voto per una sfida a tre con uno schema un po’ più old style di quello emiliano: per il centrodestra la candidata, molto favorita Jole Santelli, di Forza Italia, che guida la coalizione di centrodestra. Pippo Callipo, imprenditore, è candidato per il centrosinistra mentre Francesco Aiello guida la lista del Movimento cinque stelle. 23.01 – 26 gennaio - Secondo gli Exit poll di per la Rai Jole Santelli del ... open.online

matteosalvinimi : Con la Lega in regione, una certezza: PRIMA GLI ITALIANI per le case e per i contributi regionali! OGGI, dalle 7 al… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Regionali in Emilia Romagna, Nicoletta Mantovani: 'Sto con Bonaccini, non concederei mai a Salvini… - fattoquotidiano : Ferrara, le chat interne che svelano la guerra nella Lega: tra accuse di “poltronificio associato” e l’augurio “di… -