PSG, Neymar segna e dedica la doppietta a Kobe Bryant – VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Neymar ha dedicato la doppietta siglata contro il Lille al compianto Kobe Bryant: il gesto del brasiliano – VIDEO La morte di Kobe Bryant ha sconvolto ogni appassionato di sport. Sono tanti gli attestati di stima provenienti dal mondo del calcio per l’ex cestista, deceduto in seguito a un incidente in elicottero. Tra questi anche il gesto del brasiliano del PSG Neymar, che ha dedicato la doppietta siglata contro il Lille proprio a Bryant, mimando il numero 24 e indicando il cielo durante la sua esultanza. Neymar’s tribute to Kobe Bryant #24. Huge respect. pic.twitter.com/hyud3hEQ4K — World Cup (@FlFAWC2018) January 26, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

